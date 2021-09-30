Гол Роналду принес "Манчестер Юнайтед" победу в матче Лиги чемпионов

Спорт 30 сентября 2021 01:18 (UTC+04:00)
Гол Роналду принес "Манчестер Юнайтед" победу в матче Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Юнайтед" победил испанский "Вильярреал" со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе гостей гол забил Пако Алькасер (53-я минута). У хозяев отличились Алекс Теллес (60) и Криштиану Роналду (90+5).

Роналду вышел в стартовом составе и провел свой 178-й матч в Лиге чемпионов, он стал рекордсменом по количеству матчей в турнире, опередив по этому показателю испанского вратаря Икера Касильяса.

Клубы встречались в финале Лиги Европы прошлого сезона, тогда победу одержала команда Унаи Эмери, а испанец стал четырехкратным победителем турнира. Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти (11:10) единственный одиннадцатиметровый не сумел реализовать голкипер Давид Де Хеа.

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