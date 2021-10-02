Тренер «МЮ» опроверг информацию, что Роналду вмешивается в выбор тактики команды

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о том, что португальский форвард команды Криштиану Роналду станет вносить свои идеи в тактику команды, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Это другое. Что вы хотите, чтобы я на это ответил? То, о чем мы говорим между нами, остается между нами. Однако у нас не было подобного разговора.

Пять мячей в пяти встречах в его возрасте говорят сами за себя. Надо уметь управлять собой. Это хороший пример для всех», - приводит слова наставника Sky Sports.