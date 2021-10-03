«Ливерпуль» упустил победу над «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче седьмого тура чемпионата Англии, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Встреча, прошедшая в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 2:2. На 59-й минуте отличился нападающий «красных» Садио Мане.
Спустя десять минут мяч забил полузащитник гостей Фил Фоден. В середине второго тайма Мохамед Салах вновь вывел хозяев вперед, однако на 81-й минуте Кевин Де Брейне отправил мяч в сетку ворот «Ливерпуля» и помог своей команде избежать поражения.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в центре города Тертер и возложил к нему цветы
Президент Ильхам Алиев посмотрел снаряды, сброшенные на Тертерский район армянскими вооруженными формированиями
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции малых гидроэлектростанций «Суговушан-1» и «Суговушан-2»
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильных дорог, ведущих в поселок Суговушан и село Талыш Тертерского района
Президент Ильхам Алиев осмотрел дом жителя города Тертер, разрушенный в результате атаки армянских ВС, и ознакомился с условиями, созданными в новом доме
НПО Азербайджана обратились к мировой общественности в связи с военными преступлениями, совершенными Арменией
Представители НПО посетили территории в Гяндже, разрушенные в результате ракетных ударов Армении (ФОТО)
Транспортный коридор Север-Юг играет важную роль в развитии товарооборота стран-участниц - Джавид Гурбанов
Победа Азербайджана во второй Карабахской войне стала предметом гордости для всех государств-членов Тюркского совета - генсек
Азербайджанский министр принял участие в 18-м "круглом столе" министров науки и технологий более 50 стран (ФОТО)
Известный украинский журналист и блогер подготовил обширный репортаж об освобожденных территориях Азербайджана
По факту нахождения останков пропавшего военнослужащего ведутся уточнения - Генпрокуратура Азербайджана