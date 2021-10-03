«Ливерпуль» упустил победу над «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче седьмого тура чемпионата Англии, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча, прошедшая в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 2:2. На 59-й минуте отличился нападающий «красных» Садио Мане.

Спустя десять минут мяч забил полузащитник гостей Фил Фоден. В середине второго тайма Мохамед Салах вновь вывел хозяев вперед, однако на 81-й минуте Кевин Де Брейне отправил мяч в сетку ворот «Ливерпуля» и помог своей команде избежать поражения.