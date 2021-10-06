Мадридский «Реал» выслал Мбаппе долгосрочный контракт

Мадридский «Реал» выслал предварительный контракт нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе. Об этом сообщает журналист Никола Скира в Twitter, передает Trend со ссылкой на Газету.ru.

По информации источника, мадридский клуб подпишет Мбаппе летом 2022 года, когда француз станет свободным агентом. Сообщается, что королевский клуб предложил нападающему контракт на шесть лет и €40 млн в год.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет €160 млн. На данный момент француз является самым дорогим футболистом планеты.

Ранее Мбаппе рассказал, что мог перейти в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно.