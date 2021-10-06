В Милане стартует финальная часть футбольной Лиги наций

Финальный турнир второго розыгрыша футбольной Лиги наций стартует сегодня и продлится до 10 октября в итальянских Милане и Турине.

Сегодня на стадионе "Сан-Сиро" в Милане встретятся сборные Италии и Испании, завтра в Турине на домашней арене "Ювентуса" сыграют команды Бельгии и Франции. Матч за третье место в Турине и финал в Милане пройдут 10 октября.