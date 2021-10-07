Испания в большинстве обыграла Италию в полуфинале Лиги наций

Сборная Испании на выезде обыграла Италию в полуфинальном матче группы А Лиги наций УЕФА, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Встреча прошла в среду, 6 октября, в Милане и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Ферран Торрес. У итальянцев гол на счету Лоренцо Пеллегрини. С концовки второго тайма испанцы играли в большинстве. Два предупреждения получил защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи.

Соперника по финалу испанцы узнают в четверг, 7 октября. Им станет победитель матча между Бельгией и Францией.