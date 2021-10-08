Азербайджанский борец завоевал титул чемпиона мира
Bakı. Trend:
Азербайджанский борец греко-римского стиля Рафиг Гусейнов занял первое место на чемпионате мира, который проходит в норвежском Осло.
Как сообщили Trend в Федерации борьбы Азербайджана, выступающий в весовой категории 82 кг атлет, встретился в финале с турком Бурханом Акбудаком.
Бронзовый призер летних Олимпийских игр в Токио-2020 Рафиг Гусейнов, победив соперника со счетом 2:1, впервые в своей карьере стал чемпионом мира.
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