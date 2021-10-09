Названы имена номинантов на премию лучшему футболисту мира "Золотой мяч"

Спорт 9 октября 2021 00:53 (UTC+04:00)
Названы имена номинантов на премию лучшему футболисту мира "Золотой мяч"

Опубликованы имена номинантов на премию лучшему футболисту мира 2021 года "Золотой мяч", которую вручает французский журнал France Football. Список приводится на официальном сайте издания, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В него вошли 30 футболистов: Сесар Аспиликуэта ("Челси", Англия); Николо Барелла ("Интер", Италия); Карим Бензема ("Реал", Испания); Леонардо Бонуччи ("Ювентус", Италия); Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити", Англия); Джорджо Кьеллини ("Ювентус", Италия); Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Англия); Браим Диас ("Реал", Испания); Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Франция); Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"); Фил Фоден ("Манчестер Сити"); Эрлинг Холанд ("Боруссия", Германия); Жоржиньо ("Челси", Англия); Гарри Кейн ("Тоттенхэм", Англия); Н'Голо Канте ("Челси", Англия), Симон Кьер ("Милан", Италия), Роберт Левандовский ("Бавария", Германия); Ромелу Лукаку ("Челси", Англия); Рияд Махрез ("Манчестер Сити"); Лаутаро Мартинес ("Интер", Италия); Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция); Лионель Месси (ПСЖ, Франция); Лука Модрич ("Реал", Испания), Жерар Морено ("Вильярреал", Испания), Мейсон Маунт ("Челси", Англия), Неймар (ПСЖ, Франция); Педри ("Барселона", Испания); Мохаммед Салах ("Ливерпуль", Англия); Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", Англия); Луис Суарес ("Атлетико", Испания).

Также был опубликован список номинантов на приз имени Льва Яшина лучшему вратарю мира. В него вошли: Тибо Куртуа ("Реал", Испания), Джанлуиджи Доннарумма, Кейлор Навас (оба - ПСЖ, Франция), Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), Самир Ханданович ("Интер", Италия), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Англия), Эдуар Менди ("Челси", Англия), Мануэль Нойер ("Бавария", Германия), Ян Облак ("Атлетико", Испания) и Каспер Шмейхель ("Лестер", Англия). Церемония вручения премии состоится 5 декабря в Париже.

Премия "Золотой мяч" вручается ежегодно. Первое вручение премии прошло в 1956 году. С 1956 по 2006 год вручение "Золотого мяча" происходило путем голосования между футбольными журналистами, с 2007 года право голоса получили тренеры и капитаны национальных сборных. С 2010 года награда присуждалась совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА). С 2015 года "Франс футбол" снова вручает "Золотой мяч" отдельно, в то время как ФИФА учредила собственную награду лучшему игроку года. В 2020 году премия не вручалась из-за пандемии коронавируса, последним обладателем "Золотого мяча" стал Месси.

Приз имени Льва Яшина вручается с 2019 года лучшему голкиперу по итогам календарного года. Премия названа в честь советского голкипера Льва Яшина, который является единственным вратарем в истории, получившим "Золотой мяч".

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
&quot;Скверный анекдот&quot; азербайджанского режиссера в Новосибирске: Это стало живительной влагой! (ФОТО)
"Скверный анекдот" азербайджанского режиссера в Новосибирске: Это стало живительной влагой! (ФОТО)
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО)
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО)
Азербайджанский Зорро и дочери-мушкетерши: Все началось с деревянного меча – интервью с Асафом Меликовым (ФОТО)
Азербайджанский Зорро и дочери-мушкетерши: Все началось с деревянного меча – интервью с Асафом Меликовым (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Сборная Германии обыграла команду Румынии в рамках отбора ЧМ-2022 Спорт 01:02
Названы имена номинантов на премию лучшему футболисту мира "Золотой мяч" Спорт 00:53
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу "Sky News" от 9 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО) Политика 00:30
Под обвалом дома в Батуми могут находится около 10-15 человек Грузия 00:11
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева в передаче «The Connect World» телеканала CNN International от 9 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО) Политика 00:10
Хроника Победы: Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу 9 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО) Политика 00:05
Хроника Победы: 9 октября Политика 00:01
Посол Казахстана вручил верительные грамоты в адрес Президента Лаоса Казахстан 8 октября 23:36
Азербайджанский борец завоевал титул чемпиона мира Спорт 8 октября 23:04
Война и разрушения в городе Гянджа навсегда должны остаться в прошлом - посол Германии Азербайджан 8 октября 22:49
Азербайджанский борец занял второе место на чемпионате мира Спорт 8 октября 22:40
Избран новый президент Европейского альянса информационных агентств Общество 8 октября 22:17
МГ ОБСЕ приветствовала освобождение Азербайджаном армянского военнослужащего Азербайджан 8 октября 22:00
Крупнейший поставщик электроэнергии в Германии прекращает работу из-за роста цен Энергетика 8 октября 21:48
Кыргызстан заинтересован в дальнейшем развитии многопланового сотрудничества с ЕС Кыргызстан 8 октября 21:23
IFC стремится раскрыть возможности для развития устойчивого финансирования в Грузии Бизнес 8 октября 21:16
В Абу-Даби расширили список стран, въезд из которых разрешен без карантина Туризм 8 октября 21:15
Грузия значительно увеличила импорт азербайджанского цемента Бизнес 8 октября 21:03
Турецкий экспорт зерновых и бобовых культур с начала года превысил $6 млрд Турция 8 октября 21:01
Иран сократил импорт кожаных изделий из Турции более чем на треть Турция 8 октября 20:59
Состоялся совместный брифинг спикеров парламентов Азербайджана и Словакии (ФОТО) Политика 8 октября 20:55
Промпроизводство в Баку выросло за год на более чем 6 млрд манатов Экономика 8 октября 20:05
Лучшие артисты Азербайджана провели грандиозный концерт в честь 100-летия БМА (ФОТО/ВИДЕО) Культура 8 октября 18:54
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 8 октября 18:39
В Азербайджане выявлено еще 904 случая заражения коронавирусом, вылечились 1 196 человек Общество 8 октября 18:36
Узбекское АО "Навоиазот" объявляет тендер на приобретение солнечной фотоэлектрической станции Тендеры 8 октября 17:54
Безработица в США в сентябре снизилась до 4,8% США 8 октября 17:28
Volkswagen снизит производство автомобилей в России из-за дефицита полупроводников Европа 8 октября 17:23
Азербайджан, Грузия и Турция создадут комитет по таможенным вопросам (ФОТО) Транспорт 8 октября 17:23
В Азербайджане предлагается присваивать звание суббакалавра лицам, получившим высшее профессиональное техническое образование Общество 8 октября 17:21
Главный инфекционист Азербайджана назвал причины роста инфицирования COVID-19 Общество 8 октября 17:17
Число вакцинированных в Узбекистане на 8 октября Узбекистан 8 октября 17:04
ГЭЦ Азербайджана предупредил лиц, привлекаемых к управлению экзаменами Общество 8 октября 16:54
В Азербайджане профобразование будет организовано по кредитной системе Общество 8 октября 16:50
Команда Азербайджана приняла участие в Фестивале гимнастики "Золотой возраст" (ФОТО) Общество 8 октября 16:44
Мэрия Батуми: В доме на момент обрушения находилось восемь человек Грузия 8 октября 16:38
Казахстан придает важное значение развитию сотрудничества между тюркскими странами - министерство Экономика 8 октября 16:22
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара возрос, курс евро понизился Израиль 8 октября 16:19
ЕБРР может профинансировать строительство высоковольтных линий электропередач в Узбекистане Бизнес 8 октября 16:15
Назначена новый посол Великобритании в Туркменистане Туркменистан 8 октября 16:15
Министерство образования Азербайджана направит свыше 2 млн манатов на ремонт школ Бизнес 8 октября 16:06
Минобразования Азербайджана объявляет тендер на проведение ремонтных работ в ряде учебных заведений Тендеры 8 октября 16:03
AccessBank – в пятерке самых популярных банков! Экономика 8 октября 16:00
В Шуше обнаружены оружие и боеприпасы Происшествия 8 октября 16:00
Главы МВД 12 стран попросили Еврокомиссию разрешить заграждения на внешних границах ЕС Европа 8 октября 15:49
Немецкий бизнес приглашен к инвестированию в промпарки Азербайджана Экономика 8 октября 15:45
Гражданам отправляются фиктивные письма о проведении военных учений – Минсвязи Азербайджана Общество 8 октября 15:42
Казахстан и Азербайджан обладают большим потенциалом для наращивания товарооборота - министерство Бизнес 8 октября 15:35
Скончался народный артист Азербайджана Агакиши Кязымов (ФОТО) Социум 8 октября 15:18
В Геранбойском районе задержан подозреваемый в убийстве должностного лица Происшествия 8 октября 15:09
Что связало Шерлока Холмса и Низами Гянджеви, или почему в аду повеяло прохладой (ВИДЕО, ФОТО) Культура 8 октября 15:07
Ираклий Гарибашвили выехал на место обрушения жилого дома в Батуми Грузия 8 октября 15:05
В азербайджанской армии начался процесс подготовки к зимнему сезону (ФОТО/ВИДЕО) Общество 8 октября 14:56
В Узбекистане внедрят механизм по увеличению объема привлекаемых инвестиций Бизнес 8 октября 14:53
Сумма сделок по итогам торгов на туркменской бирже превысила $21 млн Туркменистан 8 октября 14:43
В Азербайджане должностное лицо убито в рабочем кабинете Происшествия 8 октября 14:40
Азербайджан нарастил объемы грузоперевозок с Туркменистаном Транспорт 8 октября 14:30
Оставшиеся под завалами дома в Батуми люди вышли на контакт со спасателями Грузия 8 октября 14:25
Обнародован объем грузоперевозок между Азербайджаном и Казахстаном Транспорт 8 октября 14:18
Агентство Азербайджана по разминированию провело тендер на поставку автомобилей скорой помощи (ФОТО) Политика 8 октября 14:11
Fitch прогнозирует ухудшение качества активов в банковском секторе Узбекистана Финансы 8 октября 14:01
Глобальное значение ж/д Баку-Тбилиси-Карс неизменно растет - Эрдоган Турция 8 октября 13:50
Fitch Solutions прогнозирует продолжение восстановления нефтегазового сектора Азербайджана в 2022 году Энергетика 8 октября 13:48
В Узбекистане за сутки выявлено более 400 случаев заражения коронавирусом Узбекистан 8 октября 13:43
В этом году в Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны предоставлены 1600 квартир Общество 8 октября 13:39
Новый военный атташе Турции представлен министру обороны Азербайджана Политика 8 октября 13:36
В Азербайджане ряду колледжей присвоен статус юридического лица публичного права Общество 8 октября 13:29
Фонд Возрождения Карабаха провел встречу с ведущими бизнес-структурами (ФОТО) Политика 8 октября 13:28
Россия может нарастить экспорт агропромышленной продукции в Азербайджан до $1 млрд Экономика 8 октября 13:25
В России построят суда для Туркменистана Туркменистан 8 октября 13:24
Завтра в Баку будет до 17 градусов тепла Общество 8 октября 13:11
Товарооборот между Азербайджаном и Россией превысил $755 млн Экономика 8 октября 12:59
Проверена готовность инженерно-саперных войск ВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 8 октября 12:53
Байден поручил Минюсту США разобраться с недисциплинированными авиапассажирами США 8 октября 12:52
В Батуми обрушилась часть жилого дома (ВИДЕО) Грузия 8 октября 12:35
Финрегулятор ФРГ потребовал от VTB Bank (Europe) принять меры по борьбе с отмыванием денег Европа 8 октября 12:29
Как азербайджанские театры готовятся к новому сезону и что ждет зрителей? - ОПРОС Культура 8 октября 12:29
Коронавирус в Израиле: Менее 32 тысяч зараженных, 460 в тяжелом состоянии Израиль 8 октября 12:22
Uz-Kor Gas Chemical объявляет тендер на закупку изоляторов Тендеры 8 октября 12:21
Проект "Цифровой шелковый путь" NEQSOL Holding представлен на конференции Submarine Networks World 2021 Общество 8 октября 12:21
В Грузии за сутки выявлено более 2,6 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 8 октября 12:20
В Азербайджане продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, задействованных в борьбе с COVID-19 Общество 8 октября 12:18
Компании Туркменистана и Узбекистана договорились о сотрудничестве в ряде сфер Туркменистан 8 октября 12:18
"Евровидение - 2022" пройдет в Турине Европа 8 октября 12:09
Товарооборот между Туркменистаном и Россией превысил $1 млрд Туркменистан 8 октября 12:06
МИД Венгрии о приверженности сотрудничеству с Узбекистаном (Эксклюзив) Бизнес 8 октября 12:05
Азербайджанский фильм удостоен награды фестиваля "Киношок" в номинации "За лучший сценарий" (ВИДЕО, ФОТО) Культура 8 октября 11:49
Тбилиси и Киев будут строить общее европейское будущее - грузинский депутат Грузия 8 октября 11:42
Студенты рассказали о стажировке в Yelo Bank Экономика 8 октября 11:38
Начался визит в Шушу пресс-атташе аккредитованных в Азербайджане дипмиссий (ФОТО) Политика 8 октября 11:32
Туркменистан и Россия подписали программу экономического сотрудничества до 2023 г. Туркменистан 8 октября 11:19
Азербайджанский портал договорился о сотрудничестве с американской компанией ИКТ 8 октября 11:07
По итогам 2020 года телеканал «МИР» стал лидером по приросту телевизионной аудитории (Интервью) Общество 8 октября 10:47
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 8 октября 10:37
Цена на газ в Европе на открытии торгов превысила $1200 за тыс. куб. м Энергетика 8 октября 10:36
Азербайджанский режиссер вошел в состав жюри Босфорского кинофестиваля Культура 8 октября 10:26
Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи посетил Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО) Общество 8 октября 10:24
Банк Израиля свернет закупку облигаций в ближайшие месяцы Израиль 8 октября 10:01
Российские IT-компании готовы к сотрудничеству с Туркменистаном Туркменистан 8 октября 09:57
Из Баку в Карабах (ФОТО) Социум 8 октября 09:50
Все новости