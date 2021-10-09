Сборная Германии обыграла команду Румынии в рамках отбора ЧМ-2022

В матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года сборная Германии встретилась с командой Румынии, передает Trend.

Прошедшая в Гамбурге встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу немцев.

Голы со стороны победителей забили Серж Ганбри (52-я минута) и Томас Мюллер (81). У проигравших отличился Янис Хаджи (9).

В других матчах группы J встретились сборные Северной Македонии и Лихтенштейна (4:0), Армении и Исландии (1:1). В турнирной таблице команда Германии (18 очков) на первом месте, далее команды Северной Македонии (12), Армении (12), Румынии (10), Исландии (5) и Лихтенштейна (0).

В группе G сборная Нидерландов одержала победу над клмандой Латвии со счетом 1:0, черногорцы обыграли команды Гибралтара (3:0), Норвегии и Турции сыграли вничью (1:1). В турнирной таблице первое место занимает сборная Нидерландов (16 очков), далее команды Норвегии (14), Турции (12), Черногории (11), Латвии (5) и Гибралтара (0).

В матчах группы Е игра команд Чехии и Уэльса завершилась вничью (2:2), команда Эстонии обыграла белорусов (2:0). Первое место в турнирной таблице засборной Бельгии (16 очков), далее идут команды Чехии (8), Уэльса (8), Эстонии (4) и Белоруссии (3).

На чемпионат мира отберутся победители групп. Команды, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах. Финальная часть чемпионата мира 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.