Сборная Франции по футболу победила Испанию в финале Лиги наций УЕФА

Футболисты сборной Франции нанесли поражение соперникам из национальной команды Испании в финальном матче Лиги наций УЕФА, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 2:1 в пользу французов.

На 64-й минуте счет открыл испанец Микель Оярсабаль.

На 66-й минуте Карим Бензема сравнял счет, на 80-й Килиан Мбаппе провел победный для французов гол.

Таким образом, действующий чемпион мира Франции впервые становится победителем Лиги наций – турнира, который проводится второй раз. Первым триумфатором соревнования стала Португалия.