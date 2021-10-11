Сборная Франции по футболу победила Испанию в финале Лиги наций УЕФА

Спорт 11 октября 2021 00:58 (UTC+04:00)
Сборная Франции по футболу победила Испанию в финале Лиги наций УЕФА

Футболисты сборной Франции нанесли поражение соперникам из национальной команды Испании в финальном матче Лиги наций УЕФА, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 2:1 в пользу французов.

На 64-й минуте счет открыл испанец Микель Оярсабаль.

На 66-й минуте Карим Бензема сравнял счет, на 80-й Килиан Мбаппе провел победный для французов гол.

Таким образом, действующий чемпион мира Франции впервые становится победителем Лиги наций – турнира, который проводится второй раз. Первым триумфатором соревнования стала Португалия.

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