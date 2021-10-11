ЧМ 2022: Сборные Колумбии и Бразилии сыграли вничью

В матче квалификации на чемпионат мира по футболу 2022 года встретились сборная Колумбии с командой Бразилии . Встреча прошла в городе Барранкилья и завершилась со счетом 0:0.

Сборная Бразилии имеет 28 очков после 10 игр, она лидирует в таблице. Колумбийцы набрали 15 очков в 11 матчах и занимают пятое место.

Следующий матч бразильцы проведут против команды Уругвая 15 октября дома. Колумбийцы днем ранее примут сборную Эквадора.