ЧМ 2022: Сборные Колумбии и Бразилии сыграли вничью
В матче квалификации на чемпионат мира по футболу 2022 года встретились сборная Колумбии с командой Бразилии . Встреча прошла в городе Барранкилья и завершилась со счетом 0:0.
Сборная Бразилии имеет 28 очков после 10 игр, она лидирует в таблице. Колумбийцы набрали 15 очков в 11 матчах и занимают пятое место.
Следующий матч бразильцы проведут против команды Уругвая 15 октября дома. Колумбийцы днем ранее примут сборную Эквадора.
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