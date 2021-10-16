ПСЖ без Месси победил "Анже" в матче чемпионата Франции

Парижский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:1 обыграл "Анже" в матче десятого тура чемпионата Франции. Встреча прошла на стадионе "Парк де Пренс" в Париже, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе "Анже" голом отметился Анжело Фюльжени (36-я минута), у ПСЖ отличились Данилу (69), Килиан Мбаппе (87, с пенальти).

Из-за участия в матчах отборочного раунда чемпионата мира 2022 года в заявке ПСЖ на матч отсутствовали нападающие Анхель Ди Мария, Лионель Месси и Неймар, полузащитник Леанардо Паредес, защитник Маркиньос и вратарь Кейлор Навас, из-за травмы - защитник Серхио Рамос. На 63-й минуте на поле появился защитник парижской команды Бернат, пропустивший 13 месяцев из-за разрыва крестообразной связки.

ПСЖ одержал девятую победу во французском чемпионате и является лидером турнирной таблицы с 27 очками в активе. "Анже" потерпел первое поражение за последние четыре игры и занимает четвертую строчку, набрав 16 очков.

Следующий матч ПСЖ проведет дома в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против германского "Лейпцига" 19 октября, в следующем туре чемпионата Франции клуб из Парижа на выезде встретится с "Марселем" 24 октября. "Анже" 22 октября в гостях сыграет против "Сент-Этьена".