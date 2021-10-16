Президент «Барселоны» назвал лучший и худший момент своей работы в клубе

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал лучший и худший момент за время своей работы в каталонском клубе, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Лучший момент – кредит на 595 млн от Goldman Sachs. Кредит дает нам возможность закрыть некоторые долги. Это глоток воздуха для того, чтобы продолжать двигаться дальше. Худший момент за это время – уход Лео Месси.

Удалось ли мне вернуть веру болельщикам «Барселоны»? Я сделаю это. Уверен, что мы исправим ситуацию. Мы на верном пути, чтобы сине-гранатовые смогли вернуться на свое место в мировом футболе. Однако это не сделать за один день», – приводит слова президента Diario Sport.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность.

Каталонский клуб после семи туров занимает девятую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании с 12-ю очками.

В следующем туре подопечные Роналда Кумана сыграют дома с «Валенсией» 17 октября. Начало матча в 23.00 (GMT+4).