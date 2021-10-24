Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при США "Формулы-1"

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен занял первое место по итогам квалификации Гран-при США - 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Соревнования проходят в Остине, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ферстаппен проехал лучший круг за 1 минуту 32,910 секунды. Второй результат показал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (отставание 0,209 секунды), третьим стал мексиканец Серхио Перес из "Ред Булл" (+0,224). Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас занял четвертое место в квалификации и начнет гонку с девятой позиции.

Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин занял в квалификации 20-е место. Его партнер по команде немец Мик Шумахер стал 19-м.

Гонка в Остине состоится 24 октября и начнется в 22:45 (GMT+4).