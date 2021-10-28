"Барселона" впервые за 19 лет проиграла "Райо Вальекано" в чемпионате Испании по футболу
Футбольный клуб "Барселона" со счетом 0:1 проиграл "Райо Вальекано" в матче 11-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе "Кампо-де-Вальекас" в Мадриде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Мяч на 30-й минуте забил Радамель Фалькао. На 72-й минуте нападающий "Барселоны" Мемфис Депай не реализовал пенальти.
Футболисты "Райо Вальекано" смогли победить "Барселону" впервые за 19 лет, предыдущая победа датируется 7 декабря 2002 года (1:0). Последующие матчи, в том числе кубковые, команда из Мадрида проиграла, ни разу не сыграв вничью.
Каталонцы после десяти встреч располагаются на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата с 15 очками в активе. "Райо Вальекано", проведя на одну игру больше, занимает пятое место, набрав 19 очков.
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