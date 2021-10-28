"Бавария" со счетом 0:5 проиграла "Боруссии" из Менхенгладбаха в Кубке Германии
Действующий чемпион Германии по футболу мюнхенская "Бавария" выбыла из розыгрыша Кубка страны, уступив в 1/16 финала менхенгладбахской "Боруссии", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Встреча, прошедшая на поле хозяев, завершилась с сенсационным счетом 5:0. Голы в ворота "Баварии" провели Коаудио Коне (2-я минута), Рами Бенсебаини (15, 21 – с пенальти) и Брил Эмболо (51, 57).
Таким образом, "Бавария" выбывает из турнира, 20-кратным победителем которого она является.
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