"Бавария" со счетом 0:5 проиграла "Боруссии" из Менхенгладбаха в Кубке Германии

Действующий чемпион Германии по футболу мюнхенская "Бавария" выбыла из розыгрыша Кубка страны, уступив в 1/16 финала менхенгладбахской "Боруссии", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Встреча, прошедшая на поле хозяев, завершилась с сенсационным счетом 5:0. Голы в ворота "Баварии" провели Коаудио Коне (2-я минута), Рами Бенсебаини (15, 21 – с пенальти) и Брил Эмболо (51, 57).

Таким образом, "Бавария" выбывает из турнира, 20-кратным победителем которого она является.