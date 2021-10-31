Футболиста "Барселоны" Агуэро отправили в больницу из-за потенциальных проблем с сердцем

Спорт 31 октября 2021 02:57 (UTC+04:00)
Футболиста "Барселоны" Агуэро отправили в больницу из-за потенциальных проблем с сердцем

Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Серхио Агуэро пройдет обследование в больнице на предмет возможных проблем с сердцем. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В субботу "Барселона" сыграла вничью с "Алавесом" (1:1) в домашнем матче 12-го тура чемпионата Испании. Агуэро был заменен на 41-й минуте. Нападающий пожаловался на дискомфорт в груди.

Агуэро 33 года, он присоединился к "Барселоне" летом, до этого он на протяжении 10 лет представлял английский "Манчестер Сити". Также он играл за испанский "Атлетико" и аргентинский "Индепендьенте".

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
ФК &quot;Карабах&quot; на своем поле с крупным счетом обыграл &quot;Нефтчи&quot;
ФК "Карабах" на своем поле с крупным счетом обыграл "Нефтчи"
Скорость мобильного интернета в Баку и на Абшероне вырастет на 30%
Скорость мобильного интернета в Баку и на Абшероне вырастет на 30%
Представитель Азербайджана одержала победу на выборах в Комиссию атлетов FIG
Представитель Азербайджана одержала победу на выборах в Комиссию атлетов FIG
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Северное сияние будет видно в США и Европе после мощной солнечной вспышки В мире 03:44
Футболиста "Барселоны" Агуэро отправили в больницу из-за потенциальных проблем с сердцем Спорт 02:57
Алек Болдуин прокомментировал трагедию на съемках фильма «Ржавчина» США 02:26
Данные около 11 тыс. клиентов ювелирного дома Graff попали в руки хакеров В мире 01:55
Китай присоединится к Соглашению о партнерстве в области цифровой экономики Другие страны 01:24
Двенадцать человек погибли в результате взрыва в аэропорту Йемена Арабские страны 01:04
Страны G20 должны ускорить работу по реструктуризации долга бедных стран - ВБ В мире 00:38
Хроника Победы: 31 октября Политика 00:06
Открытие Зангезурского коридора может вывести Армению из состояния кризиса Политика 00:01
Кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе лидирует во втором туре выборов - ЦИК Грузии Грузия 30 октября 23:48
Меркель призвала Иран вернуться к переговорам по ядерной проблеме Европа 30 октября 23:19
Власти США подтвердили, что Байден и Эрдоган встретятся на полях саммита G20 США 30 октября 22:52
Главы МИД России и Турции обсудили пути дальнейшей стабилизации ситуации на Южном Кавказе Политика 30 октября 22:39
Исфар Сарабский дал в Брюсселе концерт по случаю Дня Победы Культура 30 октября 22:26
В сегодняшних выборах в Грузии приняли участие 49,09 % избирателей - ЦИК Грузия 30 октября 22:22
Noxtton назвала главную проблему грузинских компаний во время пандемии COVID-19 Бизнес 30 октября 21:50
Не менее 20 человек погибли при крушении лодки у берегов Гаити Другие страны 30 октября 21:42
ФК "Карабах" на своем поле с крупным счетом обыграл "Нефтчи" Общество 30 октября 21:18
Продай свою книгу - инновационный проект на первой Сумгайытской книжной выставке (ФОТО) Культура 30 октября 20:28
В Грузии завершился второй тур муниципальных выборов Грузия 30 октября 20:26
Байден заявил, что возобновление встреч по ядерной сделке с Ираном уже запланировано США 30 октября 19:57
ОАЭ заявили, что отзывают посла из Бейрута Арабские страны 30 октября 19:48
Эрдоган кратко пообщался с участниками саммита G20 в Риме Турция 30 октября 19:41
МИД Азербайджана осуждает освобождение армянского террориста, совершившего убийство турецкого консула Политика 30 октября 19:05
Рост цен на социально значимые продукты питания замедлился в октябре в Казахстане Казахстан 30 октября 18:56
Азербайджанский театр впервые удостоен российской премии "Горячее сердце" (ФОТО) Культура 30 октября 18:48
По состоянию на 17:00 явка на муниципальных выборах составляет 39,5 процента - ЦИК Грузии Грузия 30 октября 18:40
"Лестер" проиграл "Арсеналу" в чемпионате Англии по футболу Спорт 30 октября 18:12
В Баку впервые стартует Фестиваль короткометражных спектаклей 4.4 Культура 30 октября 18:08
Скорость мобильного интернета в Баку и на Абшероне вырастет на 30% Общество 30 октября 17:36
Представитель Азербайджана одержала победу на выборах в Комиссию атлетов FIG Общество 30 октября 17:31
Россельхознадзор одобрил поставки томатов в РФ ряду азербайджанских предприятий Экономика 30 октября 16:48
Награждена группа лиц, внесших вклад в развитие сферы сельского хозяйства Азербайджана - Распоряжение Политика 30 октября 16:37
В Иране от коронавируса умерли еще 128 человек Общество 30 октября 16:35
МЧС Азербайджана о задымлении в бакинском метро Общество 30 октября 16:17
Министр обороны Азербайджана на служебном совещании дал соответствующие поручения войскам Политика 30 октября 16:06
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 30 октября 15:58
В Азербайджане выявлены еще 2 189 случаев заражения коронавирусом Общество 30 октября 15:51
Президенты Турции и США обсудят ситуацию на Южном Кавказе Политика 30 октября 15:12
Названа причина приостановки движения поездов на одной из станций бакинского метро Происшествия 30 октября 15:08
МИД Турции распространил заявление об освобождении в США армянского террориста, убившего турецкого консула Политика 30 октября 15:03
В Австрии зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 среди привитых Европа 30 октября 14:34
Nar поддерживает подготовку местных специалистов в сфере ИКТ ИКТ 30 октября 14:29
В России за сутки выявили 40 251 случай заражения коронавирусом Россия 30 октября 14:15
Явка избирателей во втором туре муниципальных выборов в Грузии превысила 17% Грузия 30 октября 13:57
Межбанк Азербайджана закупит лицензии для системы Dynatrace Тендеры 30 октября 13:31
На западе Туркменистана завершили сев озимой пшеницы Туркменистан 30 октября 13:21
В Азербайджане от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены 5 917 га освобожденных территорий Общество 30 октября 13:10
Рабочая группа по вопросам разминирования освобожденных территорий Азербайджана провела очередное заседание Общество 30 октября 13:07
Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения на освобожденных территориях Азербайджана Энергетика 30 октября 12:55
В Риме открылся саммит лидеров Группы двадцати Европа 30 октября 12:52
Молдавия будет импортировать российский газ в ноябре по $450 за 1 тыс. куб. м Европа 30 октября 12:48
Узбекско-корейское СП объявило тендер на поставку каустической соды Тендеры 30 октября 12:42
В Грузии огласили данные по явке избирателей во втором туре муниципальных выборов Грузия 30 октября 12:35
ЛУКОЙЛ в Узбекистане объявил тендер Тендеры 30 октября 12:25
Умер советский диктор Игорь Кириллов Россия 30 октября 12:20
Завтра в Баку будет до 17 градусов тепла Общество 30 октября 12:19
Еврокомиссия одобрила второй промежуточный платеж для IGB Энергетика 30 октября 12:09
Завершаются сварочные работы в рамках проекта интерконнектора Греция-Болгария Энергетика 30 октября 12:07
НПЗ Грузии увеличили переработку нефти более чем на 40% Грузия 30 октября 11:52
Началось тестирование инфраструктуры газопровода IGB Энергетика 30 октября 11:37
Эстрадно-фольклорный ансамбль Cəngi выступил в Египте (ФОТО) Культура 30 октября 11:32
В Азербайджане обнародовано число граждан, получающих пенсию по возрасту Экономика 30 октября 11:30
Обзор основных событий финансового рынка Азербайджана за неделю Финансы 30 октября 11:22
Обзор основных событий нефтегазового сектора Азербайджана за неделю Энергетика 30 октября 11:14
Танковые подразделения Азербайджанской Армии выполнили боевые стрельбы (ВИДЕО) Политика 30 октября 11:03
Джонсон: мир может повторить судьбу Римской империи, если не решит проблему климата Европа 30 октября 10:57
Обзор основных событий ИКТ-сектора Азербайджана за неделю ИКТ 30 октября 10:22
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 30 октября 10:14
Узбекистан значительно увеличил импорт цемента из Турции Турция 30 октября 10:12
Казахстанская компания закупит запчасти ИКТ 30 октября 10:10
YARAT представил "Город Солнца" – азербайджанские художники исследуют концепцию надежды (ФОТО) Культура 30 октября 10:09
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю Финансы 30 октября 09:58
Казахстанская компания закупит стальные уголки Тендеры 30 октября 09:56
На основных автомагистралях Баку снижена максимально допустимая скорость движения транспорта Общество 30 октября 09:56
Бизнес стран "двадцатки" призвал гарантировать сохранение нынешнего экономического роста Европа 30 октября 09:43
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю Финансы 30 октября 09:32
ЧБТР готов поддержать Азербайджан в выполнении обязательств в рамках Парижского соглашения (Эксклюзив) Энергетика 30 октября 08:38
В России борца с коррупцией задержали при получении взятки Россия 30 октября 08:29
В Грузии начался второй тур выборов в местные органы власти Грузия 30 октября 08:13
Европа прекратит давать деньги загрязнителям планеты Европа 30 октября 07:55
В США одобрили применение вакцины Pfizer-BioNTech для детей от 5 до 11 лет В мире 30 октября 07:24
Молдавия и "Газпром" договорились о продлении контракта на пять лет Россия 30 октября 06:57
Блинкен заявил, что США будут вводить санкции, чтобы сорвать планы Ирана в отношении БПЛА В мире 30 октября 06:22
"Прогресс МС-18" успешно состыковался с Международной космической станцией (ФОТО) В мире 30 октября 05:56
По всей России начались нерабочие дни в связи с коронавирусом Россия 30 октября 05:39
Глава ВОЗ Гебрейесус предупредил о появлении нового опасного вируса В мире 30 октября 05:08
Генпрокурор Нью-Йорка выдвинула свою кандидатуру на пост губернатора штата США 30 октября 04:35
Президент Турции прибыл в Италию на саммит G20 Турция 30 октября 04:18
В ДТП с «Камазом» в российском регионе погибли 2 человека, пострадали восемь детей Россия 30 октября 03:47
В Грузии пройдет второй тур муниципальных выборов Грузия 30 октября 03:13
США провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты В мире 30 октября 02:27
Саудовская Аравия потребовала от посла Ливана покинуть страну Арабские страны 30 октября 01:48
Публикация Роналду стала самой популярной в истории Instagram среди спортсменов В мире 30 октября 01:12
Разведка США сочла, что коронавирус не был разработан как биологическое оружие США 30 октября 00:33
Хроника Победы: 30 октября Политика 30 октября 00:01
Макрон заявил, что Франция и США находятся в процессе восстановления доверия Европа 29 октября 23:29
Цены в еврозоне побили рекорд Европа 29 октября 22:57
Турция достигнет целей на 2023 год - Реджеп Тайип Эрдоган Турция 29 октября 22:40
Британская компания BP не будет заниматься разработкой месторождений нефти и газа на Устюрте Узбекистан 29 октября 22:28
Все новости