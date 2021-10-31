Руководство "Тоттенхэма" намерено уволить главного тренера команды

Руководство английского футбольного клуба "Тоттенхэм" недовольно выступлениями команды и намерено уволить португальского специалиста Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист портала Transfermarkt Николо Скира, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что определяющими в судьбе главного тренера будут предстоящие встречи с нидерландским "Витессом" в рамках группового этапа Лиги конференций и "Эвертоном" в матче 11-го тура чемпионата Англии. После 10 матчей клуб из Лондона занимает восьмое место в турнирной таблице национального первенства с 15 очками в активе. В таблице группы Лиги конференций "Тоттенхэм" располагается на третьей строчке, набрав четыре очка.

Санту 47 лет. Он был назначен на пост главного тренера "Тоттенхэма" в июне 2021 года. С 2017 года он возглавлял "Вулверхэмптон". В сезоне-2017/18 португалец сумел вывести команду в элитный дивизион чемпионата Англии. Затем "Вулверхэмтон" дважды подряд занял седьмое место в чемпионате, прошлый сезон клуб завершил на 13-м месте. Ранее Санту тренировал португальские "Порту" и Риу Аве", а также испанскую "Валенсию".