Сборная Аргентины вызвала Месси, который не играет за «ПСЖ» из-за травмы
Сборная Аргентины вызвала нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси для подготовки к ноябрьским матчам отбора ЧМ-2022. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газету.Ru, сообщается в официальном Twitter аргентинской команды.
Месси из-за травмы левого колена был заменен в матче чемпионата Франции против «Лиона» (2:1), а в игре Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (2:2) участия не принимал.
Сообщалось, что аргентинец должен отправиться на лечение в мадридскую клинику, в которой ранее лечил связки.
По информации источника, нападающий рассчитывает восстановиться к матчу отбора ЧМ-2022 против Бразилии.
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