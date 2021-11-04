Сборная Аргентины вызвала Месси, который не играет за «ПСЖ» из-за травмы

Сборная Аргентины вызвала нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси для подготовки к ноябрьским матчам отбора ЧМ-2022. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газету.Ru, сообщается в официальном Twitter аргентинской команды.

Месси из-за травмы левого колена был заменен в матче чемпионата Франции против «Лиона» (2:1), а в игре Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (2:2) участия не принимал.

Сообщалось, что аргентинец должен отправиться на лечение в мадридскую клинику, в которой ранее лечил связки.

По информации источника, нападающий рассчитывает восстановиться к матчу отбора ЧМ-2022 против Бразилии.