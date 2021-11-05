Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси назвал главных претендентов на победу в Лиге чемпионов в этом году. Слова Месси передает beIN SPORTS, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Мы являемся одним из основных кандидатов на победу, но не единственным. Все говорят о «ПСЖ» из-за игроков, но игроки других клубов работают вместе уже много лет, эти команды также подписали хороших футболистов. Это «Манчестер Юнайтед», «Ман Сити», «Бавария», «Ливерпуль», «Атлетико» и «Челси», - сказал Месси.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.