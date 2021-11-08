Ферстаппен выиграл Гран-при Мехико "Формулы-1"
Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Мехико - 18-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Ферстаппен завершил 71 круг за 1 час 38 минут 39,086 секунд. Второе место занял британец Льюис Хэмилтон (Mercedes), отставший от лидера на 16,555 секунд . Третьим финишировал сокомандник Ферстаппена мексиканец Серхио Перес (+17,752).
По ходу заезда с дистанции сошли Мик Шумахер (Haas) и Юки Цунода (AlphaTauri).
Ферстаппен сохраняет лидерство в общем зачете, имея в активе 312,5 очков. Хэмилтон - второй (293,5). Замыкает лидирующую тройку чемпионата Валттери Боттас (Mercedes, 185).
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