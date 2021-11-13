Бразилия вышла на чемпионат мира по футболу 2022 года

Сборная Бразилии отобралась на чемпионат мира по футболу 2022 года, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

В прошедшем матче отборочного турнира «пентакампеоны» оказались сильнее сборной Колумбии.

Встреча прошла на «Арене Коринтианс» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счет оформил полузащитник «Олимпика» из Лиона Лукас Пакета, поразивший ворота оппонентов на 72-й минуте игры.

Этот результат позволил подопечным Тите набрать 34 очка после 12 игр и закрепиться на первой строчке турнирной таблицы южноамериканского отборочного цикла.

Напомним, что второй строчке с 28 баллами расположилась национальная команда Аргентины.