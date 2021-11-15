Определились девять сборных, которые примут участие в финальном турнире ЧМ-2022

По итогам матчей квалификации к ЧМ-2022, состоявшихся 14 ноября, определились девять сборных, которые напрямую вышли на мировое первенство в Катаре, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Первые места в своих группах заняли сборные Германии, Дании, Франции, Бельгии, Хорватии, Сербии, Испании и Бразилии. Организатор турнира Катар сыграет на мундиале без отбора.

Накануне определились семь сборных, которые по итогам матчей 14 ноября заняли вторые места в своих группах отбора к ЧМ-2022.