Роналду и Месси номинированы на звание футболиста года по версии ФИФА

Международная федерация футбола определила кандидатов на звание лучшего футболиста 2021 года по версии ФИФА, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщает пресс-служба организации, в список номинантов вошли Карим Бензема (Франция / "Реал" Мадрид), Кевин Де Брюйне (Бельгия / "Манчестер Сити"), Криштиану Роналду (Португалия / "Ювентус" / "Манчестер Юнайтед"), Эрлинг Холанд (Норвегия / "Боруссия" Дортмунд), Жоржиньо (Италия / "Челси"), Н'Голо Канте (Франция / "Челси"), Роберт Левандовски (Польша / "Бавария" Мюнхен), Килиан Мбаппе (Франция / "Пари Сен-Жермен"), Лионель Месси (Аргентина / "Барселона" / "Пари Сен-Жермен"), Неймар (Бразилия / "Пари Сен-Жермен"), Мохамед Салах (Египет / "Ливерпуль").

В список претендентов на звание лучшего тренера вошли: Антонио Конте (Италия / "Интер" Милан / "Тоттенхэм"), Ханси Флик (Германия / "Бавария" Мюнхен / сборная Германии), Пеп Гвардиола (Испания / "Манчестер Сити"), Роберто Манчини (Италия / сборная Италии), Лионель Себастьян Скалони (Аргентина / сборная Аргентины), Диего Симеоне (Аргентина / "Атлетико" Мадрид), Томас Тухель (Германия / "Челси").

Победители будут объявлены на церемонии 17 января 2022 года, которая пройдет в онлайн-формате.