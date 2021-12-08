"Милан" проиграл "Ливерпулю" в Лиге чемпионов и завершил выступление в еврокубках

Итальянский "Милан" дома со счетом 1:2 проиграл английскому "Ливерпулю" в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро", сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голы забили Мохаммед Салах (36-я минута), Дивок Ориги (55). У "Милана" отличился Фикайо Томори (29).

В другом матче группы B испанский "Атлетико" в гостях обыграл португальский "Порту" со счетом 3:1, в составе победителей голы забили Антуан Гризман (56), Анхель Корреа (90), Родриго Де Паул (90+2), у проигравших отличился Сержиу Оливейра (90+5). На 67-й минуте красную карточку получил полузащитник "Атлетико" Янник Феррейра Карраско. Через три минуты был удален защитник "Порту" Венделл.

"Ливерпуль" стал победителем группы, одержав шесть побед в шести матчах. Второе место занял "Атлетико", испанский клуб набрал семь очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. "Порту" стал третьим (5) и вышел в Лигу Европы, "Милан" (4) завершил выступление в еврокубках нынешнего сезона.

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет 13 декабря. Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов будут сыграны 15, 16, 22 и 23 февраля 2022 года. Первые игры 1/16 финала Лиги Европы состоятся 17 февраля 2022 года.