"Бавария" забила пять мячей "Штутгарту" в чемпионате Германии

Футболисты "Баварии" со счетом 5:0 разгромили "Штутгарт" в гостевом матче 16-го тура чемпионата Германии, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Голы провели два человека – Серж Гнабри (40, 53, 74 минуты) и Роберт Левандовски (69, 72).

"Бавария" лидирует в турнирной таблице, набрав 40 очков (это на девять больше чем у идущей второй, но имеющей игру в запасе, дортмундской "Боруссии"). "Штутгарт" - на 15-й строчке, 17 баллов.