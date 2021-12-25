Футболисты «Барселоны» остались без рождественских подарков от руководства. Об этом сообщает As, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Когда президентом команды был Хосеп Бартомеу, игроки получали от клуба в подарок телефоны, планшеты и другие технические устройства. Однако в 2020 году из-за предстоящей смены руководства традиция была отменена. Ее попытался спасти французский нападающий команды Антуан Гризманн, который подарил всем футболистам кошельки от известного французского бренда.

В 2021 году президентом клуба стал Жоан Лапорта. Игроки ожидали подарков от нового руководителя, однако было принято решение отказаться от них из-за финансовых проблем.