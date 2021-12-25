Футболисты «Барселоны» остались без рождественских подарков
Футболисты «Барселоны» остались без рождественских подарков от руководства. Об этом сообщает As, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
Когда президентом команды был Хосеп Бартомеу, игроки получали от клуба в подарок телефоны, планшеты и другие технические устройства. Однако в 2020 году из-за предстоящей смены руководства традиция была отменена. Ее попытался спасти французский нападающий команды Антуан Гризманн, который подарил всем футболистам кошельки от известного французского бренда.
В 2021 году президентом клуба стал Жоан Лапорта. Игроки ожидали подарков от нового руководителя, однако было принято решение отказаться от них из-за финансовых проблем.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Азербайджанская община Франции выразила решительный протест против безответственного шага ряда французских политиков
Госкомитет Азербайджана организовал праздничное мероприятие под названием “Будем едины и солидарны!” (ФОТО)
"Ты сам назначил себя генералом?" - трогательный диалог Президента Ильхама Алиева с 4-летним Асифом в Шуше (ФОТО/ВИДЕО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в город Шуша (ФОТО/ВИДЕО)
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации поздравил Президента Ильхама Алиева
В 2020 году историю Южного Кавказа и будущее этого региона вершил Ильхам Алиев - журнал "Национальная оборона"
Несение боевого дежурства на освобожденных территориях обеспечено на высоком уровне - минобороны Азербайджана (ВИДЕО)
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выставит на аукцион именные бездокументарные облигации
Председатель Ассоциации производителей и экспортеров вина Азербайджана о положительной динамике за последние 5 лет