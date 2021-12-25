"Хаас" в минувшем сезоне "Формулы-1" заплатил $4,7 млн за аварии с участием Мика Шумахера

Команда "Хаас" заплатила €4,21 млн (около $4,7 млн) за ремонт машины немецкого пилота Мика Шумахера в результате аварий, что является рекордным показателем в завершившемся сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом сообщает португальская газета A Bola, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Второе место занял пилот "Феррари" Шарль Леклер, за ремонт его машины команда заплатила €4,04 млн. За аварии чемпиона мира Макса Ферстаппена команде "Ред Булл" пришлось заплатить €3,89 млн, это третий показатель.

За ремонт машины партнера Шумахера, россиянина Никиты Мазепина, "Хаас" заплатил €2,47 млн (восьмое место). Меньше всех за ремонт болидов заплатила команда "Альпин", ее пилоты Фернандо Алонсо (€0,31 млн) и Эстебан Окон (€0,28 млн) заняли последние два места по этому показателю.

В минувшем сезоне "Формулы-1" Ферстаппен впервые в карьере стал чемпионом мира, прервав серию побед британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона, который выигрывал чемпионат с 2017 по 2020 год. Британец в сезоне 2021 года занял второе место.