Роналду признан лучшим бомбардиром в истории футбола
Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду получил признание как лучший бомбардир всех времен по версии Globe Soccer Awards, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Церемония вручения лауреатов уходящего года состоялась в понедельник в Дубае.
К настоящему моменту в активе Роналду 802 гола в матчах за сборную и клубы. При этом официальные статистические ресурсы, включая данные ФИФА, называют лучшим бомбардиром в истории футбола австрийско-чешского форварда Йозефа Бицана, на счету которого 805 голов. Роналду – на втором месте.
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