«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть аутсайдера АПЛ

«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) (1:1), передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Счет открыл полузащитник «Ньюкасла» Ален Сен-Максимен. Эдинсон Кавани сумел сравнять счет в матче.

Отметим, что «Манчестер» нанес 13 ударов, четыре из которых пришлись в створ ворот. Футболисты «Ньюкасла» также сумели 13 раз ударить по воротам, но в створ попали восемь раз.

Встреча проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.

Таким образом, манкунианцы продолжают располагаться на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, имея в активе 28 очков. «Ньюкасл» занимает предпоследнее место, набрав 11 баллов. Лидирует в таблице АПЛ «Манчестер Сити», набравший 47 очков.

Свой следующий матч «Манчестер» проведет 3 января 2022 года против «Вулверхэмптона». «Ньюкасл» 2 января в гостях сыграет с «Саутгемптоном».