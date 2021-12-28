Футболист «ПСЖ» перешел в «Реал Сосьедад»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Рафинья перешел в «Реал Сосьедад» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Сообщается, что контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Рафинья принял участие в пяти матчах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Сосьедад» располагается на шестой строчке, имея в активе 29 очков.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1, набрав 46 баллов.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского полузащитника составляет €12 млн.