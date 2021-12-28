Футболист «ПСЖ» перешел в «Реал Сосьедад»
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Рафинья перешел в «Реал Сосьедад» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".
Сообщается, что контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.
В нынешнем сезоне Рафинья принял участие в пяти матчах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
В турнирной таблице чемпионата Испании «Сосьедад» располагается на шестой строчке, имея в активе 29 очков.
«ПСЖ» лидирует в Лиге 1, набрав 46 баллов.
По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского полузащитника составляет €12 млн.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Планируются меры по повышению интереса к настольному теннису и в регионах Азербайджана - Шахин Мустафаев
Состоялось заседание, посвященное 5-летию деятельности Общественного объединения «Региональное развитие» (ФОТО/ВИДЕО)
Лента новостей
Планируются меры по повышению интереса к настольному теннису и в регионах Азербайджана - Шахин Мустафаев
Состоялось заседание, посвященное 5-летию деятельности Общественного объединения «Региональное развитие» (ФОТО/ВИДЕО)
Учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева навестила новорождённого львенка в Бакинском зоологическом парке
Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию еще 3 тяжелораненых участников 44-дневной Отечественной войны (ФОТО)
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве прошло мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира (ФОТО)
Посол Рахман Мустафаев: В уходящем году отношения между Баку и Парижем развивались в крайне сложных, "штормовых" условиях (ИНТЕРВЬЮ)
В Музее Низами Гянджеви состоялась презентация проекта Gülüm romansı в честь 880-летия великого поэта (ВИДЕО, ФОТО)
В Азербайджане местные платформы онлайн-торговли предлагают товары, которых нет на складе - Госслужба
В Азербайджане в 2019-2020 гг. 35 учащихся подверглись различным видам насилия за пределами учебных заведений - Отчет
В Баку прошла акция по посадке деревьев, приуроченная к 60-летнему юбилею Президента Ильхама Алиева (ФОТО)
Поэзия Низами Гянджеви в азербайджанском кино - Муслим Магомаев, Эльдар Гулиев, Гамида Омарова ... (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев присвоил высшие воинские звания группе военнослужащих Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу