Азербайджанский боец Тофиг Мусаев заключил контракт с американской организацией по ММА – второй по величине в мире

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский боец Тофиг Мусаев заключил контракт с американской спортивной организацией Bellator MMA, проводящей бои по смешанным единоборствам, сообщили Trend Life в пресс-службе спортсмена.

Это вторая по величине MMA-компания в мире.

В рамках контракта будут организованы четыре поединка с сильнейшими бойцами мира.

32-летний Тофиг Мусаев - победитель чемпионата мира по ушу (саньда), чемпион мира и Европы по MMA, многократный чемпион Евразии, победитель гран-при Rizin-2019. В его активе - 18 побед и 4 поражения (ММА).

Bellator основана американским бизнесменом Бьорном Ребни в 2008 году. В отличие от других организаций, где бои проводятся либо в октагоне, либо на гибридном ринге, в Bellator схватки проходят в клетке круглой формы. Bellator ежегодно организует турниры, на которых победитель выявляется по олимпийской системе в различных весовых категориях. Также проводятся схватки за чемпионский пояс организации.

(Автор: Вугар Иманов)