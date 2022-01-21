"Ливерпуль" и "Челси" сыграют в финале Кубка английской лиги

"Ливерпуль" со счетом 2:0 обыграл лондонский "Арсенал" во втором матче полуфинала Кубка английской лиги по футболу. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Эмирейтс", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Дубль оформил нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота (19-я и 79-я минуты). На 90-й минуте за две желтые карточки с поля был удален полузащитник "Арсенала" Томас Парти.

Первая встреча команд завершилась со счетом 0:0. По сумме двух матчей "Ливерпуль" вышел в финал, где сыграет против лондонского "Челси" 27 февраля на стадионе "Уэмбли".

Кубок английской лиги проводится с 1960 года. В нем принимают участие 92 клуба из четырех высших дивизионов чемпионата Англии. Победитель турнира получит право на участие в Лиге конференций в следующем сезоне. Рекордсменами по победам в Кубке лиги являются "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" (по 8 раз), который выиграл турнир в прошлом году.