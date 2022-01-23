"Саутгемптон" прервал 12-матчевую победную серию "Манчестер Сити" в чемпионате Англии
"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Саутгемптоном" со счетом 1:1 в гостевом матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В составе "Саутгемптона" мяч забил Кайл Уокер-Питерс (7-я минута). У "Манчестер Сити" отличился Эмерик Ляпорт (65).
"Манчестер Сити" прервал победную серию из 12 матчей в премьер-лиге. В последний раз подопечные Хосепа Гвардиолы не смогли одержать победу 30 октября в домашнем матче 10-го тура чемпионата Англии с "Кристалл Пэлас" (0:2).
"Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 57 очков в 23 матчах. "Саутгемптон" идет 12-м, имея в активе 25 очков после 22 игр.
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