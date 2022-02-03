Махир Эмрели перешел в хорватский "Динамо" (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Футболист национальной сборной Азербайджана Махир Эмрели перешел в хорватский клуб "Динамо" (Загреб).
Как передает Trend, об этом в четверг на своей странице в Instagram написал Эмрели.
В новом клубе азербайджанский нападающий будет выступать в форме под номером 11.
Напомним, что Махир Эмрели, ранее выступавший за польскую "Легию", хотел покинуть этот клуб. Решение форварда было вызвано инцидентом с варшавскими болельщиками.
В связи с переходом Эмрели в "Динамо" на официальной странице клуба в YouTube размещено видео.
Представляем данный видеоролик:
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