Махир Эмрели перешел в хорватский "Динамо" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Футболист национальной сборной Азербайджана Махир Эмрели перешел в хорватский клуб "Динамо" (Загреб).

Как передает Trend, об этом в четверг на своей странице в Instagram написал Эмрели.

В новом клубе азербайджанский нападающий будет выступать в форме под номером 11.

Напомним, что Махир Эмрели, ранее выступавший за польскую "Легию", хотел покинуть этот клуб. Решение форварда было вызвано инцидентом с варшавскими болельщиками.

В связи с переходом Эмрели в "Динамо" на официальной странице клуба в YouTube размещено видео.

Представляем данный видеоролик: