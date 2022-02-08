Гонщик «Формулы-1» высказался об угрозах смерти в свой адрес

Канадский гонщик «Формулы-1» Николас Латифи высказался об угрозах смерти в свой адрес после инцидента на Гран-при Абу-Даби, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Я уже чувствую, что все позади. Это были непростые несколько дней, но это часть спорта. Это было то, чего я ожидал, как я упоминал в сообщении, но сейчас все в прошлом», — приводит слова Латифи GPFans.

В решающей гонке сезона-2021 представитель «Уильямса» допустил ошибку в связке поворотов, которая косвенно повлияла на результат всего чемпионата. После аварии Николас не смог продолжить гонку, а на трассу был выпущен сейфти-кар, благодаря которому Макс Ферстаппен смог нивелировать преимущество Льюиса Хэмилтона и победить в заезде.

«Конечно, когда сезон наберет обороты и появится что-то более важное, о чем люди будут говорить и на чем сосредоточатся, тогда вся эта история забудется окончательно», — добавил канадский гонщик.