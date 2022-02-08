Италия заинтересована в проведении ЧЕ по футболу в 2032 году

Италия собирается претендовать на проведение чемпионата Европы по футболу в 2032 году, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило агентство ANSA, Итальянская федерация футбола проинформировала Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о своей заинтересованности в организации турнира.

Как уточняет агентство, проект кандидатуры должен быть представлен до 12 апреля 2023 года. Решение о месте проведения чемпионата ожидается в сентябре 2023 года.

Ранее в Италии проходили чемпионаты Европы в 1968 и 1980 годах.