«Манчестер Юнайтед» подписал 11-летнего сына Роналду
Английский «Манчестер Юнайтед» подписал соглашение с 11-летним Криштиану Роналду-младшим — сыном нападающего основной команды Криштиану Роналду. Об этом сообщает Sportbible в «Твиттере», передает Trend со ссылкой на "Чемпионат".
В матче 24-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бёрнли» (1:1). Роналду начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 68-й минуте. В этой встрече португалец не смог отметиться результативными действиями.
Роналду не может забить на протяжении пяти матчей подряд, что является повторением его худшей серии без голов с 2010 года. Тогда Криштиану играл за «Реал». В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Роналду провёл 19 матчей, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.
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