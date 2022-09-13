В Баку проходит футбольная битва с участием 240 команд (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Парке Европейских игр, около Бакинского дворца водных видов спорта, проходит футбольный турнир среди любителей "Qırışma" (Битва), организованный RDC Group при поддержке АФФА, сообщает Trend Life.

Идет уже 11-й день крупнейшего любительского турнира по мини-футболу в истории нашей страны. Первый тур подходит к концу. В турнире принимают участие разные компании из регионов Азербайджана, города Баку, глобальные и местные компании. Второй тур начнется 17 сентября. Игры проходят по олимпийской системе, проигравший выбывает. Соперники определяются согласно жеребьевке. Участие в турнире с общим призовым фондом в 10 000 манатов бесплатное. Призовой фонд: 1 место - 5000 манатов, 2 место - 3000 манатов, 3 место - 1500 манатов, бомбардир - 500 манатов.

Вход на соревнования бесплатный.

Страница: https://www.instagram.com/qirishma/

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