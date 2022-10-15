Футболист «Барселоны» рассказал о желании вернуть Месси в клуб

Футболист каталонской «Барселоны» Рональд Араухо рассказал, что хотел бы вернуть Лионеля Месси в команду. Об этом, как передает в субботу Trend со ссылкой на «Газету.Ru», сообщает Marca.

«Если бы я был спортивным директором, я бы подписал Месси в «Барселону», — сказал Араухо.

Месси проводит второй сезон во французском «Пари Сен-Жермен». «Барселону» он покинул в 2021 году. В текущем сезоне Месси принял участие во всех девяти матчах команды в чемпионате Франции, забил пять мячей и отдал семь голевых передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Месси оценивается в €50 млн.

Аргентинец является воспитанником «Барселоны». Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с каталонским клубом он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча».