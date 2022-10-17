Бельгийский голкипер испанского футбольного клуба "Реал" Тибо Куртуа стал обладателем приза лучшему вратарю года имени Льва Яшина по версии журнала France Football.

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, церемония вручения прошла в понедельник парижском театре "Шатле".

Куртуа 30 лет, в прошлом сезоне он впервые стал победителем Лиги чемпионов, также он в третий раз выиграл чемпионат Испании и во второй раз - Суперкубок Испании. Бельгиец был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов, в котором "Реал" обыграл английский "Ливерпуль" (1:0), и вошел символическую сборную турнира.