Эльнур Ашрафоглу в воспоминаниях… Прошел год со дня смерти (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Вышла в свет книга "Эльнур Ашрафоглу в воспоминаниях", посвященная известному азербайджанскому спортивному комментатору и телеведущему, скончавшемуся 19 октября 2021 от коронавируса, сообщает Trend Life.

В издание вошли воспоминания близких и коллег, о жизни и деятельности Эльнура Ашрафоглу.

Эльнур Ашраф оглу Шукюров родился 19 июня 1974 года в Баку, но жил и учился в Зангиланском районе. Выпускник факультета международных правовых и юридических отношений Бакинского государственного университета в первые годы работал журналистом в различных изданиях. С 1993 года на протяжении 16-ти лет работал на Азербайджанском государственном телевидении (AZTV). Его авторская спортивная программа "Sport digest", появившаяся в 1994 году, стала очень популярной в стране. В рамках спортивной деятельности побывал в более ста странах мира, с 1994 года комментировал финальные стадии чемпионатов мира и Европы по футболу, с 1996 года освещал зимние и летние Олимпиады, чемпионаты мира и Европы, международные соревнования, комментировал матчи и выступления спортсменов.

В свое время как единственный аккредитованный от Азербайджана тележурналист на различных соревнованиях общался с такими личностями в мире спорта, как Мухаммед Али, Пеле, Марадона, Дэвид Бекхэм, Месси, Дель Пьеро, Жак Рогге, Хуан Антонио Самаранч, Зепп Блаттер, Мишель Платини, Кэти Фримен, Коби Брайант, Мария Шарапова, Франц Беккенбауэр, Джованни Трапаттони, Дунга, Рональдиньо, Майкл Флепс, Уэйн Гретцки, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Усейн Болт, Леброн Джеймс и другие.

Но особенно большая любовь была к футболу, сам прекрасно играл, был форвардом, неоднократно становился бомбардиром различных любительских турниров, а его команды – победителями, особенно "Telefortuna" и "Olimpiya". Даже выступал за сборную спортивных журналистов Молдовы, в составе которой становился чемпионом международных турниров в Литве и Венгрии. Эльнур стал первым спортивным журналистом независимого Азербайджана, которому в прямом эфире довелось комментировать матч по футболу из-за рубежа между сборными командами Израиля и Азербайджана. Его комментарии всегда были живыми и интересными, причем он никогда не скрывал эмоции - искренне радовался успехам и резко критиковал за провалы.

В различные годы Эльнур Ашрафоглу был также главным редактором "Xəbərlər" (Новости), руководителем спортивных программ AZTV, принимал непосредственное участие в создании более десяти документальных фильмов об успехах национального спорта. С 2000 года был членом Национального Олимпийского комитета, руководителем информагентства Olimpiya. Затем работал в футбольной команде "Нефтчи", был советником президента клуба и руководителем пресс-службы, дважды подряд становился свидетелем чемпионства коллектива, участия в еврокубках. В 2011 году стал руководителем спортивного департамента телеканала Space TV. В 2015 году был назначен заместителем генсека Федерации дзюдо Азербайджана. Был постоянным гостем спортивных передач.

Скончался на 47-году жизни, осталось двое детей.