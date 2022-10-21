«Астон Вилла» уволила Джеррарда с поста главного тренера

«Астон Вилла» на своем официальном сайте в четверг сообщила об уходе главного тренера команды Стивена Джеррарда. Он возглавлял клуб с ноября прошлого года, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Мы хотели бы поблагодарить Стивена за его тяжелую работу и самоотверженность, а также пожелать ему всего наилучшего в будущем», — говорится на официальном сайте клуба.

В четверг «Астон Вилла» разгромно уступила «Фулхэму» 0:3 в рамках 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Львы» после 12 туров набрали девять очков и занимают 17-е место в турнирной таблице. Последний раз команда побеждала в чемпионате 16 сентября.

«Астон Вилла» стала лишь вторым профессиональным клубом в карьере 42-летнего англичанина. Ранее он возглавлял шотландский «Рейнджерс». Под его руководством впервые с сезона-2010/11 команда вышла в групповой этап Лиги Европы, а 29 декабря 2018 года одержала первую за шесть лет победу над принципиальным соперником «Селтиком». Также ему удалось привести «Рейнджерс» к серебряным медалям чемпионата впервые с 2011 года, а через год — к чемпионству.