Модрич анонсировал завершение карьеры в сборной Хорватии

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич во вторник заявил, что грядущий чемпионат мира в Катаре станет для него последним турниром в футболке национальной команды, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Я понимаю, что уже достиг определенного возраста. Это будет мой последний турнир со сборной Хорватии», — передает слова Модрича ESPN.

Модрич впервые был вызван в сборную Хорватии в 2006 году. За это время он провел в ее составе более 150 матчей. На чемпионате мира в России (2018 год) он вместе с национальной командой стал обладателем серебряных медалей. В финале Хорватия уступила Франции (2:4). Девять раз полузащитник признавался лучшим футболистом своей страны.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Хорватии попала на турнир благодаря тому, что заняла первое место в группе отборочного турнира, опередив Россию. В Катаре хорваты сыграют в группе с Бельгией, Канадой и Марокко.

Напомним, что сборная России пропустит чемпионат мира 2022 года по решению Международной федерации футбола (ФИФА).