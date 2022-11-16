Месси назвал фаворитов чемпионата мира — 2022 в Катаре

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси назвал команды, которые считает фаворитами предстоящего чемпионата мира — 2022 в Катаре, передает в среду Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

"Всякий раз, когда мы говорим о кандидатах на победу, мы всегда говорим об одних и тех же командах. Думаю, что Бразилия, Франция и Англия немного выше остальных", — приводит слова аргентинца пресс-служба южноамериканской федерации футбола КОНМЕБОЛ.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".

Сборная Аргентины сыграет в группе С с национальными командами Мексики, Саудовской Аравии и Польши.