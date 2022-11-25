Сборная Бразилии обыграла команду Сербии в матче чемпионата мира по футболу

Сборная Бразилии одержала победу над командой Сербии со счетом 2:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в четверг на Национальном стадионе в Лусаиле, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Дубль в составе бразильской команды оформил Ришарлисон (62-я, 73-я минуты).

В другом матче группы G сборная Швейцарии со счетом 1:0 обыграла команду Камеруна. Во втором туре сборная Бразилии сыграет с командой Швейцарии, а сербские футболисты встретятся с камерунцами. Встречи пройдут 28 ноября.