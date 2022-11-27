Форвард сборной Аргентины Мартинес назвал лучшего игрока мира

Нападающий национальной команды Аргентины Лаутаро Мартинес прокомментировал победу над Мексикой в матче группового этапа чемпионата мира — 2022. Его слова передает Ámbito, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Сегодня нам нужно было одержать победу, и мы сделали это. Мы играли против сложного соперника. Для меня это был очень тяжелый матч, но у нас есть лучший игрок в мире (Лионель Месси). У нас хватило терпения, справедливо победили», — сказал Мартинес.

Игра, прошедшая 26 ноября на арене «Лусаил Айконик» в Лусаиле, завершилась со счетом 2:0 в пользу южноамериканцев.

Голами в составе победителей отметились Лионель Месси (на 64-й минуте) и Энцо Фернандес (на 87-й). В эпизоде со вторым мячом команды Месси отдал результативный пас.

Для Месси этот гол стал уже восьмым в карьере на чемпионатах мира. Столько же мячей на счету легендарного аргентинца Диего Марадоны и игрока сборной Португалии Криштиану Роналду.

Благодаря победе над мексиканцами сборная Аргентины сохранила шансы на выход в плей-офф турнира. С тремя набранными очками она занимает второе место в группе С.

Лидерами квартета являются поляки, на счету которых четыре очка. Третье место занимает команда Саудовской Аравии (3), а четвертое — Мексика (1).

В третьем туре группового раунда, в котором решится судьба путевок в плей-офф в этой четверке, аргентинцы сыграют со сборной Польши, а мексиканцы — с командой Саудовской Аравии.