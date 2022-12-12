Cостоялся открытый чемпионат Баку по джиу-джитсу памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Состоялся открытый чемпионат по бразильскому джиу-джитсу, организованный Главным управлением молодежи и спорта Баку и ОО "Бразильское джиу-джитсу в Азербайджане" при поддержке Федерации бразильского джиу-джитсу Азербайджана, в память о великом лидере Гейдаре Алиеве, сообщает Trend Life.

На открытии прозвучал Гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева. Выступившие президент Федерации бразильского джиу-джитсу Азербайджана Агиль Аджалов и заместитель начальника Главного управления молодежи и спорта Баку Рашад Алиев подчеркнули, что великий лидер Гейдар Алиев является архитектором и создателем современного независимого Азербайджана. Выдающийся государственный деятель, гениальный сын азербайджанского народа, общенациональный лидер Гейдар Алиев сыграл важную роль в сохранении и развитии национального наследия, культуры, науки и спорта, признании страны в мире как демократического и процветающего государства. С именем великого лидера Гейдара Алиева неразрывно связаны высокий уровень мультикультурализма и толерантности, прогресс во всех областях жизнедеятельности страны, успехи Азербайджана в политической, общественной, экономической, культурной и спортивной жизни и на международной арене.

Советник посольства Бразилии в Азербайджане Алешандре Азеведо Сильвейра рассказал о традициях и обычаях боевого вида спорта - бразильского джиу-джитсу, о развитии этого вида в Азербайджане. Была представлена концертная программа с участием заслуженного артиста Заура Амирасланова. Мероприятие вел телеведущий Ханлар Мехтиев.

В соревновании приняли участие около двухсот спортсменов в различных возрастных и весовых категориях. Лучшие были отмечены медалями и ценными призами.