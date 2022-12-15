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Дешам считает, что Месси сильно влияет на игру сборной Аргентины на чемпионате мира

Спорт Материалы 15 декабря 2022 04:12 (UTC +04:00)
Дешам считает, что Месси сильно влияет на игру сборной Аргентины на чемпионате мира

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Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси находится в потрясающей форме и сильно влияет на игру команды на чемпионате мира в Катаре. Такое мнение на пресс-конференции высказал в четверг главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сборная Франции в финале чемпионата мира 18 декабря сыграет с командой Аргентины. На мировом первенстве 2018 года в России французская команда под руководством Дешама обыграла аргентинцев в матче 1/8 финала (4:3), после чего завоевала титул.

"Месси в потрясающей форме с начала турнира. Четыре года назад он играл иначе и был чистым форвардом, сейчас он действует глубже и здорово влияет на игру. Эта сборная Аргентины сильно отличается от той, с которой мы играли четыре года назад. Но мы не волнуемся", - отметил Дешам.

В полуфинале сборная Франции со счетом 2:0 обыграла в среду команду Марокко. "Я горд, что мы добились такого успеха - на втором чемпионате мира подряд выходим в финал. Мы показали командный дух и наш высокий уровень. Это была непростая игра", - сказал Дешам.

Сборные Франции и Аргентины по два раза становились чемпионами мира. Французы, помимо турнира в России в 2018 году, выиграли домашнее мировое первенство 1998 года. Аргентинцы завоевывали трофей в 1978 и 1986 годах.

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