Месси признан «звездой года в спорте»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси стал победителем в номинации за приз «Звезда года в спорте», вручаемый ежегодно «Би-би-си», передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Как отмечают в «Би-би-си», эта награда присуждается спортсмену, который «добился самых заметных спортивных успехов на мировой арене в течение года».

35-летний аргентинец получил данный приз впервые в карьере. Месси стал всего лишь пятым футболистом, получивший награду, введенную в 1960 году.

Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира — 2022 в Катаре. Форвард забил семь мячей по ходу турнира, в том числе дважды в финале.

В решающем матче ЧМ‑2022 Аргентина победила Францию в серии пенальти. Месси был признан лучшим игроком финала и всего турнира.